Hinchas de U de Chile y un nuevo escándalo: forzaron la interrupción de la Copa Davis

Los hinchas de U de Chile volvieron a protagonizar un escándalo, luego del fatídico 20 de agosto en Avellaneda, donde las cosas terminaron de la peor manera en el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana. Esta vez, el escenario fue local.

El equipo chileno se hizo con la Supercopa luego de derrotar a Colo Colo este domingo. En ese marco, los festejos se multiplicaron en la toda la ciudad, tomando gran notoriedad en la zona de la ciudad deportiva de la U, a metros de donde se disputaba un partido de Copa Davis, entre Chile y Luxemburgo, en el Court Central Anita Lizana.

A la celebración futbolística no le faltó nada de ruido: fuegos artificiales y bombas de estruendo por doquier complicaron el nomal desarrollo del encuentro de tenis, que protagonizaban Daniel Núñez (737°) y Louis Van Herck (669°).

Interrupción del encuentro

Van Herck perdió 6-7, 6-4 y 10-4 en el super tie break, pero antes ya había mostado su descontento ante los insoportables sonidos que provenían de las inmediaciones de la cancha. A partir de esa situación, el umpire, Gil García, decidió suspender de manera momentánea el duelo.

La situación en la calle no paraba de empeorar: los festejos terminaron en incidentes a raíz de los enfrentamientos entre los hinchas y los Carabineros mientras desalojaban la zona. Se utilizaron camiones hidrantes y gases para disipar los disturbios.

En cuanto al partido de tenis, pese a los ruidos pudo finalizarse a favor de Chile, que se llevó la serie por 3-0 gracias a los triunfos de Cristian Garín y Tomás Barrios Vera en singles el viernes pasado. El país trasandino obtuvo un lugar para las Qualifiers para el Final 8 de la edición 2026.