Fue goleador en Independiente, llegó a jugar en el Manchester City y hoy tiene una pizzería

Hay historias de aquellos denominados trotamundos en el fútbol que son increíbles: de pasos por clubes gigantes a destinos increíbles. Algo así vivió Matías Vuoso, quien llegó a jugar en Independiente y en Talleres de Córdoba, para hoy abrir su propia pizzería.

El recorrido internacional de Vuoso es una muestra de una carrera marcada por desafíos, éxitos y reinvenciones. El delantero surgido en Banfield de Mar del Plata alcanzó notoriedad en el fútbol argentino con la camiseta de Independiente, donde se consagró como goleador antes de ser transferido al fútbol europeo. Su llegada al Manchester City le permitió vivir la experiencia de la Premier League, aunque su paso por Inglaterra fue breve y sin la continuidad deseada. La historia de Vuoso, sin embargo, encontraría su punto más alto en México, donde se transformó en figura y referente, alcanzando incluso la selección nacional tras obtener la ciudadanía.

Fuera de las canchas y del estruendo de los estadios, Vuoso eligió un nuevo rumbo: la gastronomía. El exfutbolista apostó por el emprendimiento y fundó “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, donde volcó su energía para encontrar un equilibrio lejos de las presiones deportivas. Su historia es ejemplo de adaptación y nuevas búsquedas personales tras una intensa vida profesional.

El delantero tuvo pasos por Independiente, Manchester City y fue figura en Santos Laguna, donde se nacionalizó mexicano.

De goleador en Independiente y Manchester City a figura en México

Vuoso dio sus primeros pasos en Banfield de Mar del Plata y rápidamente llamó la atención de Independiente, club con el que vivió sus primeros grandes momentos como goleador en el fútbol argentino. Su talento lo llevó a Europa, donde firmó con el Manchester City. Pese a la expectativa, el delantero no logró consolidarse en la Premier League y, tras una experiencia corta, se trasladó a México.

En tierras mexicanas, el destino de Vuoso cambiaría para siempre. Su llegada al Santos Laguna fue el punto de inflexión: allí se convirtió en uno de los máximos artilleros de la liga, logrando títulos y el reconocimiento de la afición. Su paso por otros equipos destacados como América, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y Correcaminos consolidó su figura en el fútbol mexicano. Tras nacionalizarse, fue convocado a la selección de México, disputó las Eliminatorias para el Mundial 2010 y fue parte del plantel en la Copa América 2015.

En 2016 regresó a la Argentina para cerrar su ciclo profesional en Talleres de Córdoba, acumulando un total de 188 goles en 571 partidos a lo largo de su carrera.

Hoy, Vuoso administra su propia pizzería y disfruta de una vida tranquila lejos de la presión de los estadios.

Del retiro al emprendimiento gastronómico

Luego de su retiro, Matías Vuoso permaneció un tiempo ligado al fútbol, participando en eventos de showbol y manteniendo cierto contacto con el ambiente deportivo. Sin embargo, eligió alejarse del ritmo frenético de la alta competencia y encontró en la cocina una nueva pasión. Con la apertura de su pizzería, el exdelantero se reinventó como empresario, apostando por la tranquilidad y una vida distinta, lejos de los reflectores y la presión de los resultados.

“Emilianos Pizzas y Ensaladas” se convirtió en el espacio donde Vuoso canaliza su dedicación, trasladando el compromiso del deporte al mundo de la gastronomía. Su historia refleja el camino de muchos deportistas que, tras el retiro, buscan nuevos horizontes y encuentran en otros ámbitos la posibilidad de seguir creciendo y disfrutando del día a día.