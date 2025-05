Franco Colapinto en la previa de su debut para Alpine: “Tengo que aprender mucho del auto”

Son horas decisivas, de tensión y ansiedad para Franco Colapinto que finalmente debutará como titular en Imola para Alpine, la escudería francesa a la que se sumó meses atrás.

En la previa, el piloto habló con los medios acerca de sus sensaciones. Con un tono serio y cauto, relacionado con el bajo perfil que le pidieron, Colapinto habló sobre cómo vive estas horas, los objetivos de la marca y por qué siente que, en cierta forma, representa al país en la F1.

“Es una sensación muy linda la de volver a la Fórmula 1 y en especial ser parte de Renault, de Alpine, un equipo con historia, que dejó un legado muy grande en la F1, que hizo mucho ruido y ahora que volvimos, queremos volver fuertes”, afirmó.

En tanto señaló que la meta es “sumar puntos”. “Queremos estar consistentemente arriba. Es lo que se merece Alpine. Los objetivos nuestros y del equipo en general es poder durante este año empezar a sumar puntos consistentemente“, agregó.

Los objetivos, Imola y representar a la Argentina

Acerca de cuáles son los principales desafíos con los que se encuentra hoy aseguró que “hay que trabajar mucho”, sobre todo lo referido al manejo de su nuevo auto. “Obviamente estoy seis carreras atrás en comparación con los demás y hay muchas cosas que tengo que aprender. Tengo que aprender mucho del auto, es un auto muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero no tengo dudas que lo vamos a volver a hacer”, aseguró.

“Es un placer empezar en Imola, es un circuito que manejar un Fórmula 1 ahí es algo increíble. Es un circuito rápido que me gusta”, dijo sobre el circuito que lo espera el próximo domingo.

Por otra parte hablo de la importancia que le da al lugar que ocupa actualmente como una figura que admiran sobre todo los más chicos de nuestro país.

“Desde muy chiquito me hubiera encantado tener un piloto argentino que pueda seguir y bancar los fines de semana, no lo tenía. Tenía a Checo Pérez o Fernando Alonso, que eran los que sentíamos más cercanos a nosotros, pero no tenía un argentino y me encanta poder darle eso a los chicos", dijo.

Y agregó: “Que puedan soñar con estar un día donde estoy yo, hay muchos que están empezando a andar en karting, que están aprendiendo un montón de automovilismo, de la Fórmula 1, y está buenísimo”.