Federalización del fútbol: la postura de Mario Leito tras el título de Estudiantes

Tras la consagración de Estudiantes de La Plata en la final disputada en Santiago del Estero, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, utilizó su cuenta de X para felicitar al campeón y, al mismo tiempo, fijar posición en el debate sobre el formato del torneo y la sede elegida para el partido definitorio.

Los mensajes de Leito en X.

“Felicito a Estudiantes de la Plata, a todos sus hinchas y Comisión Directiva, por coronarse campeón del Torneo Clausura. Creo firmemente que debemos profundizar la federalización del fútbol argentino”, planteó Leito, en un mensaje publicado después de las críticas de hinchas de Estudiantes y Racing por tener que viajar a jugar la final al estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

En ese hilo, el dirigente defendió el torneo de 30 equipos:

“Este camino que inició la AFA en 2017 tiene 2 aristas fundamentales: por un lado, un torneo de Primera División de 30 equipos, donde los clubes de la Argentina profunda equiparen en cantidad a los del AMBA, que siempre tuvieron preminencia en los campeonatos de 20 equipos”, sostuvo el legislador.

En un segundo tramo de su mensaje, Leito puso el foco en la elección de sedes para las finales y otros partidos relevantes:

“Por otro lado, la posibilidad de que estos partidos importantes no sean patrimonio de los de los ciudadanos de CABA y el conurbano bonaerense. En estos días hemos asistido a ataques contra una provincia hermana, cuestionando la decisión de que la final del torneo se juegue en el estadio Madre de Ciudades. Pero quedó muy claro que las provincias del interior pueden organizar perfectamente un partido tan trascendente”, enfatizó.

Finalmente, el presidente de Atlético Tucumán cerró su hilo:

“En este fútbol argentino federal, los hinchas del interior pueden disfrutar sin tener que viajar a CABA y creo que la conducción de la AFA está en el rumbo correcto, que no es otro que el de la federalización del más popular de los deportes”, concluyó.