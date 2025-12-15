Fecha y sede confirmada para la Finalissima entre la Selección Argentina y España

A pesar de que hubo muchas dudas por las fechas del calendario y la cercanía con el Mundial 2026, finalmente la Finalissima entre la Selección Argentina y su par de España se jugará el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Qatar, según Bolavip.

La confirmación desde España

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este lunes que el partido que enfrenta a España con la Selección Argentina, se disputará en marzo y que el organismo ya tiene un acuerdo sellado con UEFA, a la espera del anuncio oficial.

Solo resta la comunicación formal para que el partido sea oficializado. Los dirigidos por Lionel Scaloni volverán al estadio que supo verlos levantar la Copa del Mundo en 2022.

El trofeo que levantará el ganador de la Finalissima (FIFA)

Esta final podría anticipar un encuentro de la Copa del Mundo. Si los europeos quedan segundos de grupo y la albiceleste primera en el suyo, o viceversa, se enfrentarán en 16avos de final. Actualmente, son las dos primeras selecciones en el Ranking FIFA, lo que eleva las expectativas de tener un gran encuentro, y a su vez, una prueba para la ceremonia mundialista.

Argentina y España.

