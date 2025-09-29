El triste momento que atraviesa Lewis Hamilton: “La decisión más difícil de mi vida”

El histórico vigente piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, compartió en sus redes sociales una noticia que generó impacto entre sus fanáticos. A través de una emotiva publicación en Instagram, confirmó la muerte de su inseparable compañero Roscoe, un Bulldog Francés que estuvo con él durante más de 10 años.

El actual piloto de Ferrari contó que su mascota llevaba varios días luchando contra una neumonía y que, pese al tratamiento, no pudo superar la enfermedad.

El posteo de Lewis Hamilton

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, escribió el piloto en su mensaje.

En la publicación, compartió varias imágenes junto a Roscoe en distintos momentos, recordando viajes, entrenamientos y momentos íntimos fuera de las pistas. Hamilton aseguró que se siente “agradecido y honrado” por haber compartido su vida con lo que definió como “un ángel y un verdadero amigo”.

El británico también destacó lo duro que fue enfrentar esta situación: “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio”.

El agradecimiento en medio del dolor

El piloto terminó su posteo agradeciéndole a todos aquellos que lo apoyaron en este duro momento de su vida: “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo. Murió el domingo 28 de septiembre en mis brazos”, concluyó.

Luego, le dedicó otra publicación a su querido amigo en el que con videos recordaba esos momentos que compartieron juntos.