El tenso cruce entre Barco y Cavani en el partido ante Talleres: qué dijo el “Colo” al respecto

Boca venció a Talleres y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, donde jugará ante Estudiantes. En un durísimo partido que terminó 1-1, el Xeneize se quedó con el duelo a través de las vías de los penales.

Lo cierto es que no fue todo color de rosas para el elenco boquense, ya que el marcador estuvo en su contra gran parte del encuentro, pese a que fue el equipo que mereció ganarlo. Hay que decir que una de las falencias del conjunto de Capital Federal fue la falta de definición, principalmente de Edinson Cavani.

En una de las tantas situaciones de gol que erró el uruguayo, fue Valentín Barco quien le recriminó un pase corto, una situación que provocó el enojo del uruguayo, que no tardó ni un segundo en responderle al “Colo” con un gesto de enojo y varios gritos. Pero la situación quedó ahí: como un entredicho de momento de dos compañeros dentro de la cancha.

Una vez finalizado el encuentro, el Colo Barco fue consultado sobre esta jugada en particular, a lo que respondió: “Nada, son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó y él se enojó porque... ¿está claro no? Es parte del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos”, explicó el futbolista oriundo de 25 de mayo.

Valentín Barco

El “Colo” Barco habló de su definición en los penales

Valentín Barco fue el encargado de definir la serie de penales que se quedó Boca por 4-1. “Estaba tranquilo para patear. Trato de no pensar mucho en eso, me relajo cuando voy a patear, estoy tranquilo”, explicó tras ser consultado en Tyc Sports.

“Espero a ver si se mueve o no. Esperé (a Guido Herrera), se movió y elegí el otro lado. Pero estoy contento por el grupo y vamos por todo”. Luego, el lateral izquierdo devenido en mediocampista, remarcó: “El lugar lo decido en el momento, en el último segundo”.

Sobre el triunfo de Boca ante Talleres por penales, Valentín puntualizó: “Fuimos muy superiores al rival. No nos cobran un penal en el primer tiempo, como para ir empatando. Pero después salimos a buscarlo, no se nos dio, tuvimos más chances, pero somos justos merecedores”, sentenció el “Colo”.