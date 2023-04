El secreto mejor guardado: ¿cuál es “la poción mágica” que consume a diario Erling Haaland?

Tiene 22 años y es un crack. Es considerado el goleador más letal de la actualidad, y llamado a ser uno de los grandes jugadores de toda la historia del fútbol. Erling Haaland reveló cuál es uno de sus secretos para ser uno de los mejores deportistas del momento.

Erling Haaland brilla en el Manchester City.

De padre noruego, pero nacido en la ciudad de Leeds, Reino Unido, cuando su papá -Alf-Inge Haaland- jugaba en la Premier League, el gigante de 1,94 metros que es figura en el Manchester City decidió representar a la patria de su progenitor, y probablemente, Noruega podrá disfrutar de sus goles en los años venideros.

El secreto de Erling Haaland para ser uno de los mejores delanteros del mundo

Indiscutido es que su potencia física y su energía están muy por encima de sus rivales en varios tramos de los partidos que disputa. Su capacidad atlética le hace sacar ventaja, además de ser un gran oportunista del gol, y muy dotado técnicamente.

Sin dudas, a sus atributos físicos, Haaland los ha ido complementando con trabajo dura, una rutina de ejercicios estricta y una alimentación equilibrada, o al menos para él. Aquí radica su “secreto”, o mejor dicho, “su poción mágica”, como él mismo la define.

“Yo y mi poción mágica”, posteó el noruego en su cuenta de Instagram (@erling.haaland), donde agregó cuatro imágenes con botellas de vidrio en sus manos que contienen leche. Secreto descubierto, la “poción mágica” del top scorer es la leche.

Erling Haaland posando con "su poción mágica". Foto: IG @erling.haaland

Las extravagancias de la dieta de Erling Haaland

No es la primera vez que el delantero revela cuáles son sus gustos culinarios. En el documental “Haaland: The Big Decision”, donde se describe parte de su historia futbolística, el noruego confesó que come hígados y corazones de vaca, como parte de su dieta fundamental.

Erling Haaland tiene una estricta rutina de entrenamiento y dieta.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo”, le respondió al periodista, que quedó atónito con esa revelación.

Además, es un adorador del sol: “Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos, es bueno para el ritmo circadiano”, comentó.