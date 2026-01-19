¿El Inter de Miami de Lionel Messi puede jugar la Copa Libertadores?: qué chances hay

El sueño de ver a Lionel Messi disputando el torneo de clubes más prestigioso de América del Sur podría dejar de ser una utopía para convertirse en una realidad concreta. Tras consagrarse en Estados Unidos, la directiva de Las Garzas ha iniciado gestiones oficiales para que los equipos de la MLS puedan competir en la Copa Libertadores.

La copa Libertadores, el trofeo más importante de la región

Contactos oficiales: La charla entre Jorge Más y Alejandro Domínguez

La posibilidad de que el Inter Miami se sume a la máxima cita continental no es solo un rumor de redes sociales. Jorge Más, dueño del club, confirmó públicamente que ya ha entablado diálogos con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, con el objetivo de integrar a los clubes de la liga norteamericana.

En declaraciones recientes, el directivo fue tajante sobre su deseo: “Yo sí he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver si la participación de Copa Libertadores. Yo sí quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente”.

Aunque por el momento no existe un anuncio concreto y la situación se mantiene en el terreno de las intenciones y rumores, es evidente que tanto el club como la organización buscan dar un golpe de efecto en el fútbol del hemisferio.

¿Cómo clasificaría el Inter Miami a la Libertadores?

Uno de los puntos clave de la negociación es el criterio deportivo para otorgar los cupos. Según la visión de Jorge Más, la meritocracia debe ser el factor determinante. El dueño del Inter Miami sostiene que los equipos que se consagren campeones en sus respectivas ligas domésticas deberían acceder al torneo.

“Yo creo que los campeones de la MLS como de la Liga MX son merecedores de un cupo”, explicó Más, argumentando que la inclusión de clubes norteamericanos y mexicanos elevaría el nivel de la competencia a nivel hemisférico. Cabe destacar que el Inter Miami cumple actualmente con este requisito tras su desempeño en la temporada 2025 de la MLS.

Lionel Messi, campeón de la MLS con el Inter Miami. (AP)

Antecedentes: Equipos de la MLS y México en Conmebol

La idea no carece de precedentes. El propio Jorge Más recordó que “clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores”. De hecho, los equipos de la Liga MX tuvieron participaciones ininterrumpidas entre 1998 y 2016, llegando a disputar finales memorables como la de Cruz Azul contra Boca y la de Tigres frente a River.

En cuanto a la MLS, sus franquicias ya han pisado torneos de Conmebol:

Copa Merconorte (2001): Fue la primera experiencia.

Copa Sudamericana (2005 y 2007): En ambas ediciones, el DC United fue el invitado tras ganar la Copa MLS. Aunque lograron entrar a octavos de final, fueron eliminados en esa instancia por Universidad Católica y Chivas de Guadalajara, respectivamente.

La ilusión de los hinchas: Messi en Argentina

La sola posibilidad ha disparado la imaginación de los fanáticos del fútbol. Se especula sobre cómo sería una noche de Copa con Lionel Messi jugando en estadios míticos como La Bombonera, el Más Monumental o el Marcelo Bielsa en Rosario.

Si bien son “temas entre Concacaf y Conmebol”, la puerta está abierta y la intención de la franquicia de Florida es clara: cruzar el continente y pelear por la “Gloria Eterna”.