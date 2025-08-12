El increíble sueldo de Yassine Cheuko, guardaespaldas de Lionel Messi en Inter de Miami

Desde que Lionel Messi llegó a Estados Unidos, cambiaron muchas cosas. La seguridad fue un factor fundamental para que el argentino juegue en la MLS y en ese sentido, Yassine Cheuko, es el encargado de protegerlo a donde sea que vaya. Antes pasaba desapercibido, pero ahora se volvió un personaje muy conocido para los que siguen al astro argentino. Se los vio juntos en parques, ceremonias, y por supuesto en los partidos.

Cuánto gana Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Lionel Messi

Según informó Cadena 3, el guardaespaldas de Lionel Messi en el Inter Miami, percibe un salario anual de 3 millones de dólares. Además, tendría una cláusula que le permite incrementar su sueldo en medio millón cada año si cumple con la protección del astro argentino.

El guardaespaldas de Messi y un hincha que quiso saludarlo.

Cheuko acompaña al mejor jugador del mundo desde su etapa en PSG y se ha destacado por su vigilancia constante. De todas maneras, en el último tiempo fue motivo de polémicas por algunas diferencias con la liga de Estados Unidos. “Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas invadieron la cancha. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido 16 personas. No me quieren en el campo”, dijo en House of Highlights.

El guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, acompañó al jugador y a su esposa Antonela Roccuzzo al club Naples Elite.

En el próximo encuentro de Las Garzas frente a Tigres, no estará porque fue sancionado por el Comité Interno de la Leagues Cup, acusándolo de estar en zonas indebidas y empujar a jugadores de Atlas.

Cuándo vuelve a jugar Messi tras la lesión

Antes de Tigres, los dirigidos por Javier Mascherano se enfrentarán al último campeón de la liga por el certamen doméstico: LA Galaxy.

Si bien está la chance de que Lionel pueda estar presente tras su lesión muscular, lo que busca el cuerpo técnico es que llegue en óptimas condiciones para el partido frente a los mexicanos del miércoles 20 de agosto.