El Gobierno confirmó una decisión con la Selección Argentina y el Mundial 2026 para TV Pública

Falta cada vez menos para que la Selección Argentina vaya por el bicampeonato mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Los jugadores ya piensan en la cita, el entrenador va evaluando las posibles listas y los medios se preparan para la cobertura del mismo.

En ese contexto, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno Nacional tomó la decisión de que la TV Pública transmitirá los encuentros del combinado en la Copa del Mundo del 2026, a pesar de que en algún momento corrió el rumor de que esto no sería así.

La decisión del Gobierno con el Mundial 2026

En su cuenta de X, antes Twitter, el Jefe de Gabinete de Ministros, escribió: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin.”

Cuándo juega la Selección Argentina en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya sabe las sedes, las fechas y los horarios de su aventura en la fase de grupos:

La Selección Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, a las 22 horas.

El 22 de junio, en Dallas, a las 14 se enfrentará con Austria

Culminará su participación en el Grupo J ante Jordania, el 27 de junio, en Dallas a las 23.

Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ganador Repechaje Europa D.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Ganador Repechaje Europa A.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Ganador Repechaje Europa C.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Ganador Repechaje Europa B.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Ganador Repechaje FIFA 2

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Ganador Repechaje FIFA 1.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.