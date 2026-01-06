Deportes / Lionel Messi

El gesto de Nico Occhiato por el que Lionel Messi le puso los puntos, entre risas: “Un desubicado”

El capitán argentino recibió a Luzu TV en Miami y, entre risas y tensión competitiva, le puso los puntos al conductor por una jugada inesperada. Además, reveló su obsesión por el orden.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

6 de enero de 2026,

El gesto de Nico Occhiato por el que Lionel Messi le puso los puntos, entre risas: “Un desubicado”
Messi íntimo: manías, silencios y el hijo que logra sacarlo de sus bloqueos. (Captura).

Lionel Messi suele ser noticia por su magia con la pelota, pero esta semana rompió internet al mostrar su faceta más relajada, y competitiva, en una entrevista exclusiva con Nicolás Occhiato para Luzu TV. La charla, catalogada como “la del año”, comenzó con un momento de tensión futbolística que descolocó al astro y se volvió viral al instante: el conductor de Nadie Dice Nada se atrevió a tirarle un caño al mejor jugador del mundo en su propia casa.

“Muy temprano lo tiraste”: El enojo de Messi tras el lujo de Occhiato

El hecho sucedió cuando ya estaban sentados, preparándose todos para la entrevista. Nico Occhiato vio la pelota, a Messi abierto de piernas y no desperdició una oportunidad única en su vida acompañada de un “ojo con el caño”.

Rápidamente, hubo risas y palabras del rosarino a tono de broma: “Un desubicado. Me voy a la mierda y no hacemos nada”. Además, después siguió con el tema y cuestionó la aparición de una pelota en la escena de una entrevista: “¿Esta que, la tenías para tirarme el caño, no más?, ¿querías hacer eso no más?, ¿cuánto lo estuviste pensando?“.

A lo que el conductor respondió sin quedarse atrás: “No te abras de gambas porque te tiro otro”.

El Messi “raro” y la obsesión por el orden doméstico

Ya sentados y más tranquilos, la conversación derivó hacia la intimidad de la familia Messi-Roccuzzo. Leo sorprendió al autodefinirse de una forma muy particular: “Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también”. El ídolo confesó que disfruta mucho de la soledad y que el caos de tener tres hijos corriendo a veces lo satura.

Uno de los puntos más llamativos fue su manía por el orden, algo que comparte, y a veces sufre, con Antonela. Messi admitió que necesita saber dónde está cada cosa y que no soporta que le muevan sus objetos.

Lionel Messi y sus últimos días en Rosario (Instagram)
Lionel Messi y sus últimos días en Rosario (Instagram)

Temas Relacionados

MÁS DE Lionel Messi
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS