El enfrentamiento Xeneize entre “Pipa” Benedetto y Carlos Zambrano: aseguran que la pelea no terminó en la cancha

Corría agosto de 2022 y en Boca había comenzado una crisis que se extendería en el tiempo y que, de hecho, todavía no termina de resolverse. Fue entonces cuando tuvo lugar una recordada pelea entre Darío Benedetto y el peruano Carlos Zambrano. Pero la agresión no habría terminado puertas adentro.

El exfutbolista Francisco “Paco” Bazán, compatriota de Zambrano, contó que después de lo que se hizo público, el defensor “fue a pegarle a Benedetto a la casa” y lo dejó “tan golpeado que no pudo ir a las prácticas” de Boca por dos días.

El cruce entre los futbolistas Xeneizes había tenido lugar en el entretiempo de un partido ante Racing. Ambos se trenzaron en el vestuario antes de salir a la cancha: el defensor recibió un puñetazo en la cara y el “Pipa” un arañazo en el cuello.

Pero a más de ocho meses del suceso trascendió una nueva versión. La historia la contó Francisco Paco Bazán, un exfutbolista peruano que dio una entrevista en el programa deportivo “Erick y Gonzalo”, también de Perú.

Cómo fue la pelea entre Zambrano y Benedetto según Paco Bazán

“¿Sabés cuándo Zambrano se ganó el respeto de sus compañeros? Cuando el “Pipa” Benedetto no fue a entrenar por dos días porque Zambrano lo fue a buscar a la casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos”, le dijo a Bazán al periodista, dando a entender que el conflicto no había terminado en la cancha.

Aparecen versiones de lo que pasó tras la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano.

“La bronca fue así: discutieron en la cancha, entraron al túnel y se empezaron a insultar. Zambrano estaba atrás y Benedetto estaba adelante. Entonces él se da vuelta, lo agarra desprevenido y le mete la mano. La gente ahí separó y Zambrano, como pudo, lo arañó”, relató.

Pero según Bazán, la pelea terminó en una pelea mucho más feroz y sin testigos. “En la semana fue a su casa, como hacen los machos, sin hacer mucha bulla, se presentó, tocó la puerta y plin, plin, plin. Listo. En silencio, como se tiene que hacer”, subrayó el exjugador.