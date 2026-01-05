El comentario de la esposa de Gallardo a Sebastián Villa que explotó los rumores de su llegada a River

En días en los que la ausencia de fútbol argentino se siente, el Mercado de Pases es el único estímulo que mantiene cercano a los hinchas de sus equipos por el momento. En ese contexto, Sebastián Villa es uno de los jugadores que más llama la atención por su incógnito futuro y todo lo que lo rodea.

En las últimas horas, el delantero subió una publicación a sus historias de Instagram que hizo crecer fuertemente los rumores de una posible llegada a River. Ahora, la esposa de Marcelo Gallardo, alimentó más los rumores por un comentario en Instagram.

El comentario de la esposa de Gallardo en una publicación de Villa

Geraldine La Rosa, pareja del entrenador, le dejó un comentario al colombiano en la publicación que anunció que está esperando una hija: “Morí de amor, qué felicidad. Te dije que los tiempos de dios son perfectos, todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar. Felicitaciones, una linda bendición en camino”.

A esto, el extremo respondió: “Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto”. Vale la pena aclarar, que Nahuel Gallardo, hijo del Muñeco, fue compañero de Villa en Independiente Rivadavia durante el segundo semestre del 2024.

La publicación de Sebastián Villa por la que lo vinculan con River

El colombiano compartió una imagen en sus historias en la que se lo ve dándose un abrazo con su compatriota Juan Fernando Quintero y escribió: “Te veo pronto mi hermano”, acompañado de un emoji de avión. El actual jugador de River, la reposteó y agregó: “Hermano siempre”.

La publicación del colombiano junto a Quintero.

Esta situación rápidamente generó mucha repercusión entre los hinchas del fútbol argentino y una ola de comentarios en redes sociales donde los usuarios debatieron sobre la posibilidad de que Villa juegue en River.

¿Sebastián Villa puede jugar en River?

En los últimos días, se acentuó la novela en el mercado de pases porque lo que antes era un no rotundo desde el lado del Millonario, ahora estaría en debate.

Todas las partes estarían interesados en que se concrete el pase, pero la opinión pública, es lo que hace que desde la dirigencia del club de Núñez, no tomen la decisión de avanzar.

Sin dudas, será uno de los temas del fútbol argentino en los próximos días.