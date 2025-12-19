De la cancha al aula: un goleador del fútbol argentino se recibió de abogado

El delantero de Barracas Central, Facundo Bruera, aprovechó las vacaciones del fútbol argentino para alcanzar un logro trascendental: se recibió de abogado. El futbolista de 27 años compartió su felicidad en las redes sociales tras rendir el último examen de graduación.

Bruera se fotografió en la puerta de la Universidad de La Plata, rodeado del tradicional festejo académico con huevos y harina que marcan el final de la carrera universitaria. En las imágenes, posó con carteles que combinaban su pasión por el fútbol y su reciente título: “Un 9 de ley”, “Especialista en penales”, “La hora juez” y “Jurisdicción área chica”.

El delantero de Barracas Central se recibió.

Facundo Bruera: de las divisiones inferiores a la Liga Profesional

Facundo Bruera es hijo de Pablo Bruera, exintendente de La Plata entre 2007 y 2015. Surgió de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, pero no llegó a debutar en primera y continuó su carrera en el fútbol de Ascenso, jugando en Independiente Rivadavia, Quilmes y Brown de Adrogué.

Más adelante, dio el salto al fútbol paraguayo, donde brilló en Nacional y Olimpia. A mediados de 2024, San Lorenzo lo incorporó, aunque apenas disputó tres partidos antes de ser cedido a Barracas Central. En el club de la Primera División, Bruera se destacó como goleador, anotando 13 goles en 46 partidos.

Facundo Bruera, autor de los dos goles en la victoria de Barracas ante Argentinos. (@barracascentral).

Con este logro académico, Facundo Bruera demuestra que es posible combinar la pasión por el fútbol con la preparación profesional fuera de la cancha.