Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina contra Uruguay

La Selección Argentina quiere terminar de confirmar su participación en el Mundial 2026 y visitará al escolta Uruguay en una nueva fecha de Eliminatorias CONMEBOL. El combinado albiceleste llega con muchas bajas, principalmente la de Lionel Messi, pero igualmente tiene jugadores a la altura para que no se note.

Cuándo juega la Selección Argentina contra Uruguay

Esta ventana de Fecha FIFA, en principio, es una de las más complicadas que tendrá el equipo de Lionel Scaloni. Visita al conjunto Charrúa, dirigido por Marcelo Bielsa, y recibirá a Brasil en el Estadio Monumental unos días después. Messi, Gonzalo Montiel y Paulo Dybala, son bajas por complicaciones físicas.

AMDEP3112. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 16/11/2023.- Jugadores de Argentina discuten con los de Uruguay hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Uruguay en el estadio La Bombo en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El primer partido de esta ventana será frente a Uruguay de visitante el próximo viernes 21 de marzo a las 20:30 hs. Se podrá ver por Telefe y TyC Sports en televisión.

Federico Valverde fue una de las figuras de Uruguay en el histórico triunfo ante Argentina en la Bombonera. (AP)

La lista definitiva de la Selección Argentina para jugar contra Uruguay y Brasil

ARQUEROS: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

DEFENSORES: Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

VOLANTES: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Giuliano Simeone, Benjamín Domínguez, Thiago Almada y Nico Paz.

DELANTEROS: Nicolás González, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Correa.

Qué dijo Lionel Messi sobre su baja de la Selección Argentina

El rosarino, en redes sociales, se refirió a su ausencia en la próxima fecha de Eliminatorias: “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”.