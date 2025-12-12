Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: el calendario de 2026

Lo dijo en conferencia de prensa y refleja un poco el sentimiento de todos los que querían lo mejor para él: por fin terminó el año de Fórmula 1 para Franco Colapinto. El argentino se estableció como piloto titular en Alpine, confirmó su renovación para el año que viene, pero no pudo sumar puntos en la temporada y tuvo muchos inconvenientes.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1

Por eso, la mirada ya está puesta en lo que será la temporada del 2026 y en las vacaciones, lógicamente. Se esperan grandes cambios en la escudería del argentino: nuevos motores, nuevos profesionales y en conclusión, un nuevo auto que pueda facilitarle la tarea tanto a él como a Pierre Gasly. Mientras tanto, ya se sabe que Franco Colapinto volverá a correr en la F1 el fin de semana del 6-8 de marzo en el Gran Premio de Australia, Melbourn.

El piloto argentino será parte de la F1 en 2026. (Alpine).

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

También están definidas todas las fechas y sedes de la competencia para el año entrante.

06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne

13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint

27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka

10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir

17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah

01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint

22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint

05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco

12-14 de junio, GP de España, Barcelona

26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg

03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint

17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest

21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint

04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza

11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid

25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú

09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint

23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin

30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX

06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo

19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas

27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail

04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina