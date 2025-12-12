Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: el calendario de 2026

Deportes / Franco Colapinto

Está confirmada la fecha en la que el nacido en Pilar volverá a las pistas con Alpine. El calendario completo, nuevas expectativas y mejoras en el auto.

Ramiro Pérez

12 de diciembre de 2025,

Franco Colapinto en el GP de Brasil. (Prensa Alpine).

Lo dijo en conferencia de prensa y refleja un poco el sentimiento de todos los que querían lo mejor para él: por fin terminó el año de Fórmula 1 para Franco Colapinto. El argentino se estableció como piloto titular en Alpine, confirmó su renovación para el año que viene, pero no pudo sumar puntos en la temporada y tuvo muchos inconvenientes.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1

Por eso, la mirada ya está puesta en lo que será la temporada del 2026 y en las vacaciones, lógicamente. Se esperan grandes cambios en la escudería del argentino: nuevos motores, nuevos profesionales y en conclusión, un nuevo auto que pueda facilitarle la tarea tanto a él como a Pierre Gasly. Mientras tanto, ya se sabe que Franco Colapinto volverá a correr en la F1 el fin de semana del 6-8 de marzo en el Gran Premio de Australia, Melbourn.

El piloto argentino será parte de la F1 en 2026. (Alpine).

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

También están definidas todas las fechas y sedes de la competencia para el año entrante.

  • 06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne
  • 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint
  • 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka
  • 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir
  • 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah
  • 01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint
  • 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint
  • 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco
  • 12-14 de junio, GP de España, Barcelona
  • 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg
  • 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint
  • 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
  • 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest
  • 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint
  • 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza
  • 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid
  • 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú
  • 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint
  • 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin
  • 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX
  • 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo
  • 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas
  • 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail
  • 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina
Franco Colapinto en el Gran Premio de Interlagos, en Brasil. (AP)

