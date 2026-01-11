Deportes

Convocados por Atlético Tucumán para viajar a Uruguay

Juagarán en el torneo internacional Serie Río de la Plata.

Redacción Vía Tucumán

11 de enero de 2026,

Los convocados jugarán en La Plata.

Estos son los jugadores  de Atlético Tucumán convocados  que viajarán a Uruguay para disputar los dos partidos amistosos correspondientes al torneo internacional Serie Río de la Plata.

La lista dada a conocer por el técnico Hugo Colage está integrada por: Carlos Abeldaño, Martín Benítez, Manuel Brondo, Gabriel Compagnucci, Leandro Díaz, Leonel Di Plácido, Tomás Durso, Gianluca Ferrari, Clever Ferreira, Ignacio Galván, Ezequiel Godoy, Lautaro Godoy, Ramiro González, Ezequiel Ham, Luis Ingolotti, Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Martín Ortega, Kevin Ortíz, Ramiro Paunero, Facundo Pimienta, Lucas Román, Ramiro Ruíz Rodríguez, Adrián Sánchez, Renzo Tesuri, Luciano Vallejo, Leonel Vega y Maximiliano Villa.

Lista de la convocatoria.
