Convenio histórico: la NBA aprobó el uso legal de la marihuana en sus jugadores

La National Basketball Association (NBA) firmó un convenio histórico al aprobar el uso legal de la marihuana en sus jugadores y que tendrá una vigencia de siete años, según medios estadounidenses.

El acuerdo firmado por liga de basquetbol de Estados Unidos impresionó, ya que es conocida por tener exigentes reglas. Antes de lograr este convenio, los jugadores que daban positivo al consumo de marihuana eran sancionados con al menos cinco partidos suspendidos, según lo establecido entre 2017 y 2023.

Este contexto cambiará a partir del próximo período con una despenalización del uso recreativo de la marihuana que entrará en vigencia a partir de la temporada 2023/24.

Sin embargo, los jugadores que todavía no cumplan la mayoría de edad (21 años) no podrán ser parte del convenio, siendo uno más de los detalles que serán informados por la NBA cuando finalice la hoja de términos.

Medida de la NBA podría tener una repercusión

La NBA es la primera liga de los Estados Unidos en autorizar el consumo recreativo de la marihuana. Sin embargo, ya nadie oculta esta utilización entre los deportistas.

El jugador profesional de baloncesto, Kevin Durant fue uno de los que habló sobre el tema y apareció fumando públicamente. “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana sólo es marihuana, no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas. No es un debate”, confesó en el programa All The Smoke.

Al igual que Kevin Durant, otros jugadores como Matt Barnes y Stephen Jackson confesaron que eran habituales usadores de esta sustancia en el mismo programa. Foto: The Athletic Staff

No se han mostrado números oficiales de los jugadores que consumen marihuana, pero medios estadounidenses han publicado que más de la mitad de los jugadores de baloncesto fumaban de forma recreativa en los noventa.

Por su parte, la mayor liga de fútbol americano profesional conocida como ‘NFL’, destacó que estudia aplicar la misma medida de la NBA, pero aún no oficializó su legalización.