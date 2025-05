Franco Colapinto tendrá su debut en el Gran Premio de España este domingo. Luego de su paso por Imola y Mónaco, el piloto argentino de Alpine se prepara para un nuevo desafío, cuyo cronograma comenzó este viernes con las prácticas libres.

No fue un día sencillo para el piloto, que terminó último en las dos sesiones de entrenamiento de la primera jornada. En tanto, este sábado tendrá como objetivo subir algunas posiciones en la última práctica previa a la clasificación del GP que se corre en Barcelona.

Este viernes, el argentino tuvo que abandonar la primera práctica por un recalentamiento en el motor del monoplaza. Si bien en la segunda no tuvo inconvenientes, probó otras configuraciones, pero no le dio resultado y terminó en el último lugar.

“No me sentí muy cómodo y no me es fácil de explicar. Intentaré entender un poco todo lo que pasó y trataré de volver un poco mejor mañana”, dijo en relación a lo que espera este sábado.

Aunque Colapinto no corrió aún para la F1 en este circuito, pero sí lo hizo en Fórmula 4 española, Fórmula Renault Europea, Fórmula 3 y Fórmula 2.

Cómo sigue el cronograma del GP Barcelona

El Circuito de Barcelona-Cataluña es un autódromo que cuenta con 14 curvas y que forma parte del calendario de la máxima categoría desde 1991. La carrera de este domingo durará 66 vueltas, en las que se recorrerán 307.236 kilómetros.

Sábado 31 de mayo

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 1° de junio

Carrera: 10.00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Barcelona

El GP de Barcelona se podrá ver por Fox Sports o mediante Disney+ Premium, plataforma que transmite todos los eventos de la temporada.