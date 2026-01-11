Deportes

Boroquímica y las medidas de seguridad para el partido de hoy con Tucumán Central

Definieron restricciones para los asistentes.

Redacción Vía Tucumán

11 de enero de 2026,

Boroquímica y las medidas de seguridad para el partido de hoy con Tucumán Central
Cas Boroquímica.

Distintas medidas seguridad se dieron a conocer para el partido de esta tarde entre Boroquímica y Tucumán Central en Salta. El club de Campo Quijano emitió dos comunicados destinados al público y a los periodistas que cubrirán el cotejo.

La entidad señaló a los asistentes a la cancha lo siguiente: “A todos los hinchas y simpatizantes que nos acompañen el día Domingo por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones por parte de la Policía de la Provincia de Salta: Traer DNI físico para el ingreso (no fotos, no fotocopia, no app Mi Argentina); Los menores de edad solo podrán ingresar si están acompañados de un familiar directo (Padre o Madre); No ingresarán al estadio personas bajo el efecto de sustancias prohibidas; Queda totalmente prohibido ingresar con botellas plásticas y/o termos; Llegar con tiempo al estadio para poder ingresar con tranquilidad; Respetemos las normas de seguridad y que el Domingo sea una fiesta.

En tanto que para los periodistas el Departamento de Prensa del CAS Boroquímica agradeció a todos los medios de fotografía y cobertura que se acreditaron en tiempo y forma para lo que va a ser el partido entre Boroquímica vs Tucumán Central por la Semifinal del Torneo Regional Federal Amateurs el día domingo 11, a horas 17, en el M.E Durañona. Aclararon que “ningún medio se ha acreditado para transmitir en vivo el encuentro”.

