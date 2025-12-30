¡Bombazo! Juan Martín del Potro estaría comenzando un romance con una reconocida periodista

El corazón de Juan Martín del Potro volvió a quedar en el centro de la escena. En las últimas horas comenzaron a circular versiones que indican que el ex número uno del tenis argentino estaría iniciando una nueva relación, nada menos que con una reconocida periodista y economista.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen, quien en Mitre Live aseguró en exclusiva que Lara López Calvo sería la mujer que habría conquistado al ídolo tandilense y con quien estaría viviendo este nuevo capítulo sentimental.

El ex tenista vive en Miami donde rehízo su vida.

El periodista dio más detalles sobre la versión y remarcó la solidez de la información que recibió: “Una fuente muy confiable me dijo que están juntos y yo confirmé con uno de los protagonistas que efectivamente tienen gente en común. La persona que me lo cuenta es sumamente confiable”, aseguró al comienzo.

Aunque presentó el dato en clave de enigmático, con el correr de su relato Juan Etchegoyen fue aportando más precisiones. Según explicó, se trataría de un vínculo muy reciente, y tanto Del Potro como López Calvo estarían transitando las primeras etapas de la relación.

Qué se sabe del nuevo romance de Juan Martín del Potro

“Es tan reciente que me cuentan que recién se están conociendo y que los dos proyectan algo a futuro, no algo pasajero. Me dicen que se conocieron en el ámbito laboral, ya que él trabaja con los jefes de ella, y que este rumor de romance va a generar repercusión internacional. Es algo incipiente, sin título ni rótulo”, deslizó el periodista.

Sobre el extenista, Etchegoyen sumó: “Según la información que manejo, estaría empezando algo con una economista de gran prestigio. Estoy hablando de Del Potro y de Lara López Calvo, que este año tuvo un crecimiento profesional impresionante”.

Lara López Calvo.

Finalmente, contó cuál fue su intento de contacto con los protagonistas: “Intenté hablar con ellos, me respondió solo una de las partes y me confirmó que se conocen, pero negó que haya un romance. Igual, no sería la primera vez que los protagonistas eligen ocultarlo. Yo le creo al famoso, pero prefiero esperar a ver cómo evoluciona todo. Si esto se confirma o alguno dice algo, ya saben quién lo anticipó”, concluyó.