Balón de Oro 2025: los dos argentinos nominados para ser el Mejor Jugador del Mundo

Se dieron a conocer los 30 nominados para pelear por el mote de “Mejor Jugador del Mundo”, entregado por la revista France Football, y dos jugadores de la Selección Argentina son parte: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

Lautaro Martínez: establecido como uno de los mejores del mundo

No es la primera vez que el delantero del Inter de Italia está entre los nominados a ganar el premio, de hecho, en la anterior edición compitió hasta último momento y fue de los principales candidatos a llevárselo. Ahora, un gran año con el equipo de Milán que le permitió jugar la final de Champions League y sus aportes en el combinado nacional, le permiten ser parte nuevamente del mote de los grandes futbolistas a nivel mundial, y por qué no, el mejor en su posición a día de hoy.

Lautaro Martínez y una semi inolvidable (Inter)

Alexis Mac Allister: Liverpool y primera vez

El volante surgido en Argentinos Juniors dio un gran salto en su carrera en el último año. Pasó a jugar en el Liverpool y su rápida adaptación le permitió ser campeón de la Premier League teniendo un papel importante en el equipo. La 10 del equipo inglés no le pesó, y por primera vez en su carrera como jugador está entre los 30 mejores jugadores del mundo. Además, se convirtió en una fija del equipo de Lionel Scaloni y cuando no está, su ausencia se nota.

Alexis Mac Allister marcó el tercer gol de Argentina ante Brasil en el Monumental. (AP)

El Dibu Martínez: por el mejor arquero del mundo

El nacido en Mar del Plata, fue galardonado dos veces como el ‘mejor arquero del mundo’ y va por una tercera. Está nominado al premio Lev Yashin, y aunque este año lo tendrá más difícil, ya es una fija entre los mejores del mundo bajo los tres palos. Su buen nivel hizo que grandes equipos de Europa pregunten por él en el mercado de pases y su futuro todavía es una incógnita. Mientras tanto, sigue rompiendo récords en Argentina.