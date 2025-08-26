Lanús ayer le empató el partido a River en el último minuto, pero durante la semana también tuvo actividad en la Copa Sudamericana, donde igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero, también consiguiendo un gol en los minutos finales. Luego, avanzó a penales y consiguió el pase a cuartos de final, que se enfrentará a Fluminense de Brasil.

Sin embargo, la serie entre los equipos argentinos estuvo picante y Alan Aguerre, arquero del conjunto santiagueño, apuntó contra la gente del Granate: “Creo que es un equipo grande, pero por los jugadores, por la gente que labura, por los dirigentes, pero no por su gente. Nunca tuve feeling con la gente, ellos no me han tratado bien”, expresó luego de la derrota de Central Córdoba.

La carrera de Alan Aguerre

Alan Joaquín Aguerre, nacido el 23 de agosto de 1990 en Buenos Aires, es un arquero argentino destacado por su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo defensivo. Su trayectoria comenzó en Vélez Sarsfield, donde debutó en 2013 tras la lesión de Sebastián Sosa y logró consolidarse como titular durante la temporada 2015.

El arquero en Vélez.

En 2018, Aguerre se sumó a Newell’s Old Boys, club en el que disputó 75 partidos oficiales hasta 2022. Posteriormente, pasó a Talleres de Córdoba, donde jugó entre 2022 y 2023, y luego fue cedido a préstamo a Lanús, con 18 encuentros disputados entre 2023 y 2024.

En enero de 2025, firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero, donde se ha convertido en titular indiscutido, siendo clave en victorias importantes, como el 2-0 frente a Newell’s Old Boys en la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con 35 años y 1,84 metros de altura, Aguerre continúa siendo una pieza fundamental para su equipo, combinando experiencia y liderazgo que lo consolidan como un referente en la Primera División argentina.