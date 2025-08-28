A qué hora y dónde ver el sorteo de la UEFA Champions League hoy

Hace algunos días volvió a girar la pelota en Europa con la vuelta de las ligas más prestigiosas del mundo. Ahora, solo falta definir la fase de grupos de la UEFA Champions League para que los equipos puedan planificar la primera parte del año completamente.
A qué hora es el sorteo de la Champions League
Los horarios en distintos países para poder ver el evento.
- Argentina: 13.00 horas
- Brasil: 13.00 horas
- Uruguay: 13.00 horas
- Chile: 13.00 horas
- Paraguay: 13.00 horas
- Bolivia: 12.00 horas
- Venezuela: 12.00 horas
- Perú: 11.00 horas
- Ecuador: 11.00 horas
- Colombia: 11.00 horas
- Estados Unidos (Este - EST): 11.00 horas
- México: 10.00 horas
- Estados Unidos (Central - CST): 10.00 horas
- Estados Unidos (Montaña - MST): 09.00 horas
- Estados Unidos (Pacífico - PST): 08.00 horas
Por dónde ver el sorteo de la Champions League
En Argentina, por televisión, se podrá ver en Fox Sports.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Pero también se podrá seguir de manera online por Disney+ Premium, el servicio de streaming que ofrece ESPN o entrando a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.
Bombos para el sorteo de la Champions League
Vale la pena aclarar que será el segundo año en que se utilizará el nuevo formato. La primera edición con esta novedad consagró al París Saint Germain como campeón.
- Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona.
- Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Brujas.
- Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella.
- Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union SG, Athletic, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag.