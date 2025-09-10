Deportes / Mundial 2026

A qué hora serán los partidos del Mundial 2026 en Argentina: guía completa

Se conocieron los horarios que tendrá la Copa del Mundo 2026 en Argentina.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

10 de septiembre de 2025,

El trofeo que defenderá Argentina en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Argentina clasificó al Mundial 2026 hace muchas fechas, pero pasa el tiempo y la espera se va achicando. La Copa del Mundo está cada vez más cerca y el conjunto albiceleste buscará el bicampeonato. De a poco se va preparando todo para la cita que se disputará en Norteamérica y se filtraron los horarios para cada uno de los países.

Los horarios para el Mundial 2026 en Argentina

Según dio a conocer el medio CNF Concacaf, los partidos de la Copa del Mundo, en Argentina, serán en los siguientes horarios:

  • 13:00 hs
  • 16:00 hs
  • 19:00 hs
  • 22:00 hs
Horarios de los partidos en Argentina.
Qué día es el sorteo del Mundial 2026

La FIFA estableció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 va a ser el próximo 5 de diciembre en la imponente Sphere de Las Vegas, un recinto de última generación cubierto por una pantalla LED y con capacidad para 17.600 personas.

Las 2 reglas que evalúa la FIFA para el Mundial 2026

Según informó The Athletic FC, la FIFA las considera para enfrentar el calor que se va a vivir en el país norteamericano a esta altura del año y por recomendación de FIFPro, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales. Son las siguientes:

  • Alargar el entretiempo a 20 minutos
  • Pausas de hidratación cada 15 minutos
La Copa del Mundo en la estética del 2026.
