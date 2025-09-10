A qué hora serán los partidos del Mundial 2026 en Argentina: guía completa

La Selección Argentina clasificó al Mundial 2026 hace muchas fechas, pero pasa el tiempo y la espera se va achicando. La Copa del Mundo está cada vez más cerca y el conjunto albiceleste buscará el bicampeonato. De a poco se va preparando todo para la cita que se disputará en Norteamérica y se filtraron los horarios para cada uno de los países.

Los horarios para el Mundial 2026 en Argentina

Según dio a conocer el medio CNF Concacaf, los partidos de la Copa del Mundo, en Argentina, serán en los siguientes horarios:

13:00 hs

16:00 hs

19:00 hs

22:00 hs

Horarios de los partidos en Argentina.

Qué día es el sorteo del Mundial 2026

La FIFA estableció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 va a ser el próximo 5 de diciembre en la imponente Sphere de Las Vegas, un recinto de última generación cubierto por una pantalla LED y con capacidad para 17.600 personas.

Las 2 reglas que evalúa la FIFA para el Mundial 2026

Según informó The Athletic FC, la FIFA las considera para enfrentar el calor que se va a vivir en el país norteamericano a esta altura del año y por recomendación de FIFPro, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales. Son las siguientes:

Alargar el entretiempo a 20 minutos

Pausas de hidratación cada 15 minutos