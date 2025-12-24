A meses del Mundial 2026: la dura baja que sufrió la Selección Argentina

Una noticia inesperada sacudió a la Selección Argentina en la antesala del año del Mundial 2026. Bernardo Romeo, una de las piezas más importantes del andamiaje interno de la AFA, dejó su cargo como Coordinador General de Selecciones Juveniles tras seis años de una gestión considerada clave para el presente y el futuro del fútbol argentino.

El exgoleador de San Lorenzo, que asumió el rol a comienzos de 2020 durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, decidió dar un paso al costado por motivos personales y profesionales. Su salida se hará efectiva el 31 de diciembre, cerrando una etapa marcada por la organización, la planificación y el fortalecimiento del semillero nacional.

Un arquitecto silencioso del proyecto campeón

Aunque su trabajo fue mayormente fuera de los flashes, Romeo fue fundamental para unificar criterios de formación entre las selecciones juveniles y la Mayor. Bajo su coordinación, la AFA logró consolidar una línea de trabajo coherente, alineada con la identidad futbolística que luego se reflejó en la Scaloneta campeona del mundo.

Bernardo Romeo. (Prensa AFA)

Durante su ciclo, la Argentina no solo cosechó títulos y buenos resultados en juveniles, sino que recuperó una lógica formativa sostenida, con procesos claros y una visión a largo plazo.

Su futuro estaría en el exterior

Según trascendió, Bernardo Romeo ya tendría acordada su continuidad laboral en el exterior. El exdelantero se sumaría a la estructura deportiva de un club de Estados Unidos, con la intención de replicar el modelo de desarrollo que implementó con éxito en la AFA.

Bernardo Romeo junto a Tapia.

La decisión llega en un momento sensible, cuando la Selección argentina empieza a transitar el camino final rumbo al Mundial 2026, que se disputará justamente en Norteamérica.

El legado de Romeo en la Selección argentina

Uno de los sellos más fuertes de su gestión fue la creación y consolidación del Departamento de Scouting Internacional. Gracias a ese trabajo, la AFA logró detectar y seguir de cerca a jóvenes futbolistas con raíces argentinas que se destacaban en Europa.

Fruto de esa política llegaron a las selecciones nacionales nombres como Alejandro Garnacho, Nico Paz, Valentín Carboni y Matías Soulé, entre otros. Un trabajo silencioso pero estratégico, clave para garantizar el recambio generacional de la Selección Mayor.

La selección argentina festejó luego de ganar la Copa América y Alejandro Garnacho recibió una divertida chicana. (Gentileza Alejandro Garnacho)

Quién es Enrique Cesana, el nuevo coordinador

Para evitar baches en un año decisivo, la AFA actuó con rapidez y confirmó a Enrique Cesana como nuevo Coordinador General de Juveniles.

Cesana ya formaba parte de la estructura: se desempeñaba como preparador físico en los cuerpos técnicos juveniles y cuenta con la confianza plena de Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Diego Placente. Su designación apunta a asegurar continuidad, sostener el proyecto y preservar la línea de trabajo que posicionó a la Argentina como una potencia futbolística integral en los últimos años.