A horas de que juegue River, se reavivó la polémica por Luca Scarlato: “Dicen que es una joyita y no te garantizan Primera”

River debuta en el Torneo Apertura frente a Central Córdoba este sábado y, como para calentar la previa, Lorena Cuervo, madre de Luca Scarlato, habló una vez más sobre la polémica desatada alrededor de su hijo y su pase a Europa.

Luca Scarlato, juvenil de River que se fue del club. (Prensa River).

Scarlato, de 16 años, optó por ir a Europa sin firmar contrato profesional con River. El mediocampista ofensivo es capitán de la Séptima División y era frecuentemente convocado a las selecciones juveniles.

Tras no alcanzar con acuerdo con el Millonario, dejará la institución por la patria potestad y se irá libre a Europa. La decisión no dejó nada conforme a River, que actuó en consecuencia. La familia del chico, en tanto, insiste que desde el club hubo una “desvalorización” del joven, a la vez que no le “garantizan” un futuro prometedor.

"Nadie aceptaría el contrato que ofreció River"

En diálogo con DSports Radio, Lorena Cuervo no se guardó nada y fue directa. “Te dicen que vale 100 millones de euros y te ofrecen un millón en pesos en mano”, comenzó diciendo Lorena Cuervo. "Nadie aceptaría el contrato que ofreció River, lanzó.

La madre del juvenil explicó qué era lo que le pedían al club y por qué no creían conveniente firmar.

“No nos interesaba firmar. Nosotros queríamos que siguiera su carrera sin contrato. Lo iban a blindar casi hasta los 20 años y vemos que los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso no tiene más posibilidad de nada”, señaló.

“Te dicen que vale 100 millones de euros y no te garantizan Primera porque los chicos de Reserva salen a préstamo y quedan boyando en Banfield, Defensa, Platense o Independiente Rivadavia”, sintetizó.

Y sumó: “Si yo tengo una joyita, como lo llaman ellos, y le ofrezco un millón de pesos… ¿qué beneficios tiene el jugador? Evidentemente no era tan joyita”.

A raíz del caso Scarlato, la AFA decidió que todo aquel juvenil que se vaya del país por patria potestad y sin firmar contrato con un club local, no tenga la posibilidad de ser convocado por las selecciones juveniles. Al respecto, Cuervo consideró: “Hay mucho destrato y maltrato, y acá la que pierde es la Selección”.