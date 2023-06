Una correntina necesita operarse de urgencia, pero la obra social no le da respuestas: “No puedo más del dolor”

En el año 2000, la vida de Moira Mónaco cambió para siempre cuando le diagnosticaron una serie de malformaciones renales. Con los años, los dolores se agudizaron a tal punto de tener que tomar 15 pastillas diarias. Necesita viajar de Corrientes a Buenos Aires para operarse de urgencia y la obra social no da respuestas.

En diálogo con VíaPaís, la mercedeña explicó que los malestares que siente la obligan a recostarse cada 40 minutos. Debió dejar voley, gimnasio, caminatas, e incluso le cuesta trabajar y no puede llevar a su hijo a la escuela. La intervención que debe hacerse es muy compleja, pero necesaria.

Mónaco tiene Síndrome de Cascanueces, congestión pélvica (dilatación de venas hipogástricas y renales, entre otras), artritis reumatoidea y endometriosis. Frente a esto, fue atendida en la Fundación Favaloro, donde le informaron que el doctor Marcelo Dándolo puede operarla para mejorar su calidad de vida.

Moira Mónaco padece de malformaciones renales y necesita viajar de Corrientes a Buenos Aires para ser operada de urgencia. Foto: Gentileza

Se trata del coautor del “Consenso argentino de congestión pélvica”, siendo uno de los cuatro médicos en el país especializado en sus dolencias. Sin embargo, la obra social IOSCOR ha negado su derivación, por lo que la correntina la denunció por abandono de persona.

Correntina busca difusión para operarse de urgencia: “Soy una rehén de la obra social”

“Quiero trabajar, quiero estar parada 1 hora sin descomponerme, pero ya no tengo vida. Lloro todo el tiempo porque se agotó mi mente, mi cuerpo”, expresó angustiada. En tanto, comentó que es mamá de 3 chicos y profesora de italiano (actualmente le enseña a unos pocos alumnos de forma online y recostada en su cama).

Ya ha tenido una serie de intervenciones: le han puesto catéteres y debe tomar al menos 15 pastillas por día; aún así, su condición empeora. Si bien está realizando tratamientos en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, debe trasladarse hasta allí en auto (necesita ir acostada) para realizarse el procedimiento.

En consecuencia, se inició una campaña de firmas (clic aquí) para que IOSCOR la derive al Hospital Favaloro lo antes posible. “La consulta con el cirujano la pagué con mucho sacrificio, él es uno de los 4 médicos en nuestro país que están capacitados para hacerme las cirugías que necesito urgente”, añadió.

Cabe destacar que el año pasado, la obra social también le negó una cirugía que le propuso el Instituto de Cardiología de Corrientes, en la que iban a cerrarle algunas de las venas dilatadas. Ante esta propuesta, cayó en manos del personal del Hospital de Clínicas.

Tras varios meses, no obstante, le informaron que no avanzarían con sus tratamientos ya que no habían llegado a un acuerdo entre los doctores de Cirugía Vascular. “Me tienen de rehén viviendo un infierno”, exclamó.

IOSCOR ya le negó una primera cirugía a Moira Mónaco y denunció a la obra social por abandono de persona. Foto: Gentileza

Lo que busca es difusión. Mientras aclaraba que no pertenece a ningún partido político, insistió en que su única opción son los medios nacionales, ya que los medios locales no publicarían su caso debido a que cuentan con publicidades del Gobierno.

“Somos trabajadores, humildes, respetados porque somos honestos. No pedimos planes ni nada. Hacemos lo imposible para darle estudios a nuestros hijos, pero no poseemos medios para hacer frente a esto y necesito ayuda”, cerró Mónaco.