“Es una humillación lo que hacen con las vacunas. Y por el hecho de que soy mujer y de otro partido político, porque no me sumé al Frente electoral de ellos me quieren pasar por encima”. Ofuscada se la oye al otro lado de la línea telefónica a la intendenta de San Isidro, Vilma Ojeda. Contó este sábado a Vía Corrientes un nuevo episodio en el otorgamiento de vacunas anticovid a su distrito que está ubicado a 36 kilómetros de Goya, segunda ciudad de la provincia que se encuentra a 260 kilómetros de la Capital provincial.

Ojeda pidió en persona al gobernador Gustavo Valdés el envío de vacunas debido que muchos de los habitantes de San Isidro están inscriptos en las plataformas oficiales, pero las dosis no llegan. Ese pedido termino mal: Valdés se enojó y golpeó a un cronista de la comuna que estaba grabando el diálogo entre el mandatario provincial y la intendenta.

Concurrió mucha más gente que estaba "anotada" en una lista. WhatsApp

Vacunación rural

Ojeda relató a Vía Corrientes que “por radio me enteré que iban a vacunar a la gente, cuando empecé averiguar me dicen que lo hacen en un salón ubicado en un paraje rural a 20 kilómetros de San Isidro que se llama Tres Bocas y que solamente vacunarán a la gente que está en una lista armada por la Concejala del radicalismo, Mayra Cáceres”.

No hay precisiones, pero según los trascendidos, en la lista habría anotadas 500 personas según la información que pudo recabar la jefa comunal. “Nunca me avisaron oficialmente que iban a enviar las vacunas, hablé con el director del Hospital de Goya –Raúl Martínez- quien me dijo que él solamente fue convocado a vacunar y no sabe nada de cómo ser armó esa lista”.

En un paraje rural a unos 20 kilómetros de San Isidro de inició la vacunación este sábado. La intendenta denunció que no fue informada. WhatsApp

Municipio rural

Aún está en formación su ejido urbano porque es un municipio rural, convertido legal y foralmente en municipalidad desde 2013. Se encuentra dentro del Departamento Goya que está colapsado por un brote de Coronavirus desde hace semanas. Casi la totalidad de los 12 mil habitantes de San Isidro, incluidos los parajes rurales, se dedican a la agricultura a baja escala y comercializan sus productos justamente en Goya.

Cuatro lotes hasta abril

Según lo informado por la intendenta Vilma Ojeda (PJ) su comuna recibió cuatro lotes de dosis anticovid-19 entre marzo y abril pasado: 230 vacunas separadas en envíos de 50, 50, 100 y 30 dosis.

Para el mediodía de este sábado la jefa comunal se dirigía a la zona rural donde se estaba desarrollando la inmunización. “Cortaré la ruta si es necesario hasta que me den explicaciones de por qué se manejaron de esta forma. No pueden tratar de esta forma la gente de San Isidro, somos tan correntinos como ellos que parecen que por ser del partido del Gobierno se creen con más derecho”, remarcó.