Diagnosticaron con una rara enfermedad a un niño de Corrientes y necesita urgente $2.000.000 para operarse

La familia de Yonathan Elias Fleitas Torres, un correntino de 8 años, ha lanzado un llamado a la solidaridad luego de le diagnosticaran con una extraña enfermedad. El menor, en consecuencia, debe someterse a una costosa operación de manera urgente y la obra social no da respuestas.

El niño tiene Arnold-Chiari, también conocido como malformación de Chiari. Su cirugía debe realizarse cuanto antes, y tiene un costo de 1.732.272 pesos argentinos sumado a los gastos de anestesista, internación y medicamentos.

Todo comenzó cuando, en 2022, el pequeño oriundo de Perichón comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Fue en el Hospital Juan Pablo II donde -gracias al diagnóstico por imagen del cerebro- detectaron esta afección.

Yonathan Elias Fleitas Torres necesita $2.000.000 para operarse. Foto: Facebook: Hospital Pediatrico Juan Pablo II

Los médicos entonces le dijeron que debía someterse a una cirugía plástica para la remodelación de la fosa posterior de la duramadre, pues se trata de una malformación del tejido cerebral.

Graciela Torres, madre de Yonathan, en diálogo con El Litoral indicó: “No lo dejan internado porque no le pueden hacer la cirugía hasta que no esté la autorización de la obra social Ospedyc, y esta no nos responde. Por eso estamos tratando de recaudar ese monto para que lo operen ahora porque es urgente y no puede esperar”.

Yonathan, el pequeño correntino de 8 años, necesita operarse de Arnold-Chiari. Foto: Nemours kidshealth

Esta familia correntina debe reunir todo el dinero de manera urgente frente al silencio de las autoridades médicas. “Le detectaron la enfermedad este año, pero la sufre desde el año pasado, son dolores constantes. Por lo que vamos y venimos a internación en el Juan Pablo”, agregó Graciela.

Con la intervención quirúrgica, Yonathan podría dejar de tener esos insoportables malestares. Como la malformación de Chiari no suele causar síntomas, los profesionales desconocen si él nació con esta enfermedad o si la desarrolló durante los primeros años de vida.

Qué es Arnold-Chiari, la malformación que padece Yonathan, y cómo ayudarlo

La malformación de Chiari es una afección en la cual el tejido cerebral se extiende hacia el canal espinal. En otras palabras, la parte del cráneo es deforme o más pequeña de lo normal, presionando el cerebro y forzándolo hacia abajo.

Dicha enfermedad es poco común, pero el aumento en el uso de pruebas por imágenes ha llevado a diagnósticos más frecuentes. En tanto, el tratamiento depende de la forma, gravedad y síntomas asociados.

Cualquiera que quiera colaborar con la cirugía de Yonathan aportando su granito de arena, su madre dejó a disposición datos de su cuenta de Mercado Pago y de contacto: