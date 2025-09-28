Violencia en Córdoba: pidió que dejen de hacer ruido y le destrozaron el auto

En la madrugada de este domingo, unos vecinos se enfrentaron tras un pedido de silencio en la localidad de Freyre, en el interior de Córdoba. La víctima relató que solicitó a varias personas que dejen de hacer ruidos molestos en la vía pública, y como respuesta, le destrozaron su auto. Los atacantes se movilizaban en motos y autos.

Pidió que dejen de hacer ruido y le destrozaron el auto

Tras la formalización de la denuncia, la Policía comenzó la investigación para dar con los sujetos, con colaboración de la División Investigaciones de San Francisco. Producto de las pesquisas, se desarrollaron una serie de allanamientos en la localidad de Brinkmann. Esta jurisdicción se encuentra ubicada a 36 kilómetros al sur del sitio donde se produjo el incidente.

Finalmente, las autoridades lograron detener a los cuatro hombres implicados en el suceso. Los individuos aprehendidos tienen edades que oscilan entre los 18 y los 32 años. Además de las capturas, se procedió al secuestro de diversos elementos. Entre lo incautado se listan tres teléfonos celulares, una moto y otros objetos pertinentes a la causa judicial.