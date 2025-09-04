Valle de Punilla: 5 castillos ocultos para conocer el interior de Córdoba

A lo largo de 80 kilómetros, el Valle de Punilla de Córdoba invita a un viaje en el tiempo, sumergiéndose en una atmósfera que evoca la época medieval a través de un circuito poco conocido: el de sus castillos ocultos. Estas grandes construcciones, instaladas durante la Belle Époque de la provincia, suelen pasar desapercibidas a pesar de su belleza arquitectónica y su rica historia. Para aquellos que disfrutan de historias originales y paisajes imponentes, este recorrido ofrece una experiencia única.

5 CASTILLOS OCULTOS PARA CONOCER EN EL VALLE DE PUNILLA

Este circuito de castillos en el Valle de Punilla ofrece una ventana al pasado, revelando historias fascinantes y arquitecturas majestuosas que enriquecen el patrimonio de la provincia de Córdoba.

Castillo de Mandl. Está ubicado en La Cumbre, a 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Originalmente concebido como residencia veraniega por el médico rosarino Bartolomé Vasallo, quien lo conocía como “el fuerte”, esta edificación adquirió un nuevo aire con la llegada del aristócrata austríaco Fritz Mandl. Buscando refugio de la convulsionada Europa, Mandl llevó a cabo una remodelación con un espíritu vanguardista, alejando la construcción de su estilo de fortaleza inicial. En la actualidad, el castillo funciona como un hotel de primer nivel que ofrece gastronomía de autor y un entorno natural ideal para el descanso.

El Castillo de Mandl en La Cumbre.

Castillo de Fábrega. Se encuentra en Valle Hermoso, a 70 kilómetros de Córdoba. Esta construcción data de 1870 y fue concebida como la atracción principal de la estancia “Las Playas”. A lo largo del siglo XX, pasó por diferentes dueños y fue remodelado con la visión de convertirlo en hotel. Finalmente, en el año 2000, la familia Fábrega se hizo cargo y, tras una refacción iniciada en 2002, hoy opera como un hotel cinco estrellas especializado en turismo familiar y eventos corporativos.

Castillo de Fábrega en Valle Hermoso.

Castillo de Wilkins. Está en Tanti. Esta singular construcción, hecha totalmente de piedra, es obra del arquitecto yugoslavo Reljak y tomó 26 años en completarse, con cada torre cincelada a mano por 50 picapedreros locales. De influencia francesa, el castillo cuenta con varias torres y un jardín de arbustos. En 1998, fue adquirido por el cantante puertorriqueño Wilkins, quien le dio su nombre actual. Aunque fue reformado y puesto en valor, el artista decidió cerrarlo al público en 2002 para utilizarlo como residencia de descanso.

Castillo de Wilkins en Tanti, Córdoba.

Castillo de Furt. Se encuentra en frente al lago San Roque. Jorge Furt mandó a construir esta fortaleza a mediados de 1930, inspirado por la arquitectura europea. Su fachada de cal y canto recuerda a las fortalezas del viejo continente, destacándose su torre principal de 12 metros de altura, una réplica de la del Palacio Pitti en Florencia. Aunque hasta hace algunos años funcionó como museo, actualmente es de uso privado y familiar. Su ubicación privilegiada lo convierte en un protagonista de las postales de la villa serrana.

Castillo de Furt, frente al lago San Roque.

Castillo Garlot. Se encuentra a orillas del lago San Roque y fue construido en 1934 por encargo del doctor Enrique Zárate. El arquitecto Miguel Arrambide diseñó una construcción con nueve habitaciones principales, amplios espacios sociales y detalles de mobiliario europeo. Esta propiedad fue residencia del Monseñor Miguel De Andrea hasta 1952, cuando fue adquirida por el empresario Marcel Garlot, quien le dio su nombre actual. En 2021, este castillo de 700 metros cuadrados, que incluye pileta y hasta una casa para el cuidador, fue puesto a la venta, convirtiéndose en una de las propiedades más costosas del país.

Castillo Garlot en Córdoba.

Ya sea como hoteles que brindan experiencias de lujo o como testigos silenciosos de otra época, estos castillos invitan a explorar un lado oculto y encantador del paisaje serrano cordobés.