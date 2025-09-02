Vacaciones fuera de Córdoba: cuáles son las actividades que ofrece la Patagonia Austral

La llegada de septiembre marca el inicio del último cuatrimestre del año, momento en el que muchos cordobeses empiezan a planear sus vacaciones de verano. En este sentido, la Patagonia Austral es una de las alternativas más atractivas para visitar dentro de Argentina.

Al borde de la Cordillera de Los Andes, el Parque Nacional Los Glaciares aglomera los principales atractivos del sector, cuya concesión oficial está a cargo de Solo Patagonia, una firma con más de 45 años de trayectoria.

Vacaciones: actividades para hacer en la Patagonia Austral

En el marco de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en Buenos Aires, la empresa presentará las actividades que estarán disponibles para aquellos que visiten el sur argentino.

Entre las novedades, se encuentran:

Aeroposta Patagonia . Operan vuelos escénicos en helicóptero desde El Calafate, con su principal propuesta enfocada en realizar sobrevuelos con vistas al Glaciar Perito Moreno. Cabe señalar que se realizan por fuera del parque con el propósito de preservar el medioambiente y la fauna.

Glacier Sky. Hacen vuelos panorámicos de alta gama sobre El Chaltén, el Monte Fitz Roy, el Cerro Torre y también el Glaciar Perito Moreno.

Las actividades para realizar en la Patagonia Austral. (Foto: Solo Patagonia)

Cerro Castillo . Se trata de experiencia inédita para descubrir otra cara de la Patagonia, y representa una apuesta estratégica del grupo por seguir abriendo nuevos productos en la región.

Todo Glaciares. Es un recorrido que incluye navegación frente a los glaciares Upsala y Spegazzini, y el desembarco exclusivo en el Refugio Spegazzini, una infraestructura única en su tipo que ofrece gastronomía, terrazas panorámicas y acceso a las nuevas pasarelas del glaciar.

Las actividades para realizar en la Patagonia Austral. (Foto: Solo Patagonia)

Cuánto sale la navegación por los glaciares patagónicos

La travesía Todo Glaciares, que recorre los principales glaciares por el Lago Argentino, ofrece una experiencia mágica y de conexión con la naturaleza. Estos son los precios de la experiencia para la próxima temporada: