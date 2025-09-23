Una ventana al infinito: el observatorio de Córdoba invita a contemplar las estrellas

El Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC) llevará a cabo un conjunto de actividades, algunas gratuitas y otras con costo, dentro de la provincia. Los eventos procuran acercar los recientes avances de la ciencia a los ciudadanos.

Las actividades que ofrecerá el observatorio en Córdoba

En primer lugar, la institución dará una conferencia titulada “Nuevos mundos, nuevas preguntas: 30 años de exoplanetas”. Esta charla es abierta y se realizará en la Capital. La presentación estará a cargo de la astrónoma Carolina Chavero, quien expondrá los hallazgos más recientes en la materia. La cita tiene lugar el próximo viernes 26 de septiembre a las 20. El auditorio que recibirá al público es el Mirta Mosconi, ubicado en calle Laprida 854. El ingreso a esta exposición es libre.

Luego, los asistentes tendrán oportunidad de realizar recorridos guiados por las instalaciones del OAC. Si el clima acompaña, se podrá realizar observaciones telescópicas. Profesionales aclaran que la condición meteorológica es fundamental: en caso de tener condiciones adversas, el avistamiento no se concretará.

Por otra parte, la entidad invita a participar de las visitas guiadas nocturnas en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Este establecimiento se encuentra en Falda del Carmen. El atractivo principal de estas jornadas es la posibilidad de observar a Saturno.

Las entradas para esta actividad se consiguen desde 4.000 pesos. El cronograma establecido es el siguiente: viernes 26 de 20 a 22; el sábado 27, las entradas se encuentran agotadas; y el domingo 28 de 19 a 21.