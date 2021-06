Una joven de 19 años debió ser trasladada a un centro médico luego de que un colectivo de la empresa Coniferal la atropellara en la mañana de este lunes, en Córdoba.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Oncativo y avenida Patria, de barrio General Paz, en cercanías al Instituto del Quemado.

Al parecer la joven intentó cruzar la calle, pero no vio que venía el colectivo por lo que terminó siendo atropellada por la unidad.

“Quiso cruzar la calle y no vio el colectivo. El coche no sé si pasó en rojo o en verde, no lo vi, pero la atropelló”, declaró un testigo, según publicó La Voz.

Una joven fue atropellado por un colectivo en Patria y Oncativo de barrio general paz. (Pedro Castillo) Pedro Castillo | La Voz

Al parecer, la joven no vio que venía el colectivo y cruzó. (Pedro Castillo) Pedro Castillo | La Voz

La joven de 19 años tuvo que ser trasladada a un centro médico. (Pedro Castillo) Pedro Castillo | La Voz

Ocurrió en Patria y Oncativo de barrio general paz. (Pedro Castillo) Pedro Castillo | La Voz