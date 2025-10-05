Una feria de Córdoba es considerada “la más peligrosa” de la provincia: cuáles son los motivos

Desde 2020, en la zona nordeste de Córdoba funciona una de las ferias ambulantes más grandes de la ciudad. La conocida “feria de la Bulnes” ocupa alrededor de 10 cuadras. Desde entonces, no paró de crecer y sumar comerciantes. En la actualidad, funciona los fines de semana y los feriados desde la mañana hasta llegada la noche.

La feria ofrece una enorme variedad de productos: desde ropa y artículos del hogar hasta mercadería, frutas y verduras. Sin embargo, el enorme mercadillo es considerado uno de los más peligrosos de la ciudad por un alarmante motivo.

Cuál es la feria más peligrosa de Córdoba

Una situación particular que ocurre durante el desarrollo de la feria tiene que ver con el paso de trenes de carga por el área. Sucede que los puestos se emplazan alrededor de las vías y en algunos casos, sobre ellas. Algunos feriantes colocan sillas o reposeras y otros la mercadería.

La feria de la Bulnes funciona todos los fines de semana y feriados alrededor de las vías del tren.

El paso del tren no tiene horarios fijos, pero como mínimo pasa dos veces por día: por la mañana y por la tarde. Esto representa un peligro para los comerciantes y para quienes asisten. En este sentido, un usuario de TikTok compartió un video, en el que muestra la alarmante situación.