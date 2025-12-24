Una cordobesa se casó en Estados Unidos y fue detenida cuando tramitaba la residencia: “Encadenada”

La detención de una cordobesa de 22 años en San Diego generó conmoción y sorpresa entre los migrantes que buscan la residencia en Estados Unidos. Se trata de Felicitas Lauría, quien fue “encadenada” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La joven oriunda de Villa María arribó a territorio norteamericano durante el año 2023 bajo un programa de niñeras. Allí conoció a Marcus, con quien contrajo matrimonio en febrero pasado e inició inmediatamente el ajuste de estatus. A pesar de contar con permiso laboral vigente y haber cumplido requisitos administrativos previos, las autoridades alegaron que su visado original había expirado en marzo, ignorando el amparo procesal que la protegía.

Una cordobesa fue detenida en Estados Unidos: qué pasó

Durante 10 días, la joven experimentó tratos degradantes mientras estuvo privada de libertad. Mariana Lozita, madre de la víctima, denunció que su hija permaneció encadenada de pies a cintura y manos, incluso para utilizar el baño. En el centro de detención Otay Mesa, durmió sobre el suelo, sufrió temperaturas heladas por el aire acondicionado y no recibió medicación necesaria para tratar su hipotiroidismo.

El desenlace administrativo ocurrió cuando una jueza, ante la ausencia injustificada de Lauría en su propia audiencia provocada por traslados fallidos del ICE, fijó una fianza de 1.500 dólares. Tras el pago efectuado por su familia política, la cordobesa recuperó la libertad con una tobillera electrónica, dispositivo retirado el 11 de diciembre. Actualmente espera un juicio definitivo pautado para marzo de 2026, donde se resolverá si puede permanecer legalmente en el país o será deportada.

Esta situación refleja una nueva estrategia aplicada en California desde el 12 de noviembre, la cual apunta específicamente a cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses. Según informes citados por la defensa, estas acciones buscan cumplir con políticas migratorias rigurosas, generando gran preocupación entre abogados locales y la comunidad migrante que busca regularizarse mediante el matrimonio.