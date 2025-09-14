Un reconocido pastor evangelista fue detenido por vender drogas en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó la detención de un hombre por narcomenudeo en la localidad cordobesa de La Falda. Este individuo, quien ejercía como pastor evangelista, era investigado por emplear su residencia como punto de comercialización de sustancias ilícitas.

Detuvieron a un pastor por vender drogas en Córdoba

El procedimiento se inició con la interceptación del implicado en la vía pública, en la intersección de las calles Yamila Garay y Uruguay, en la localidad de Huerta Grande. Durante esta acción, los agentes le incautaron varias dosis de cocaína y 150.000 pesos en efectivo, además de otros elementos.

Más tarde, un equipo especializado de la FPA realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Soria, en La Falda, donde se encontraron más cantidades de cocaína, marihuana y diversos utensilios utilizados para el fraccionamiento y dosificación de estupefacientes.

Un detalle que provocó especial conmoción fue la revelación de que el detenido es un reconocido pastor de una iglesia evangelista con arraigo en La Falda. Según las fuentes policiales, el hombre aprovechaba su investidura religiosa como una fachada para encubrir la venta de sustancias desde su propio domicilio. Bajo la directa supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín, fue trasladado a la sede judicial correspondiente y formalmente imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.