Un cuento de hadas: cómo es la librería que se encuentra sumergida en las sierras de Córdoba

En la pintoresca localidad cordobesa de San Marcos Sierras, alejada del bullicio de la plaza central e inmersa en la tranquilidad del bosque, se encuentra “Siempre es Hoy”, una librería que trasciende la mera venta de libros para convertirse en un verdadero espacio cultural mágico.

Sus creadores, Julieta Mijoevich y Álvaro Balangero, oriundos de Santa Fe, decidieron cambiar su estilo de vida en 2015 para instalarse en este rincón de Córdoba que los había enamorado desde su primer viaje en 2004.

CÓRDOBA: CÓMO ES LA LIBRERÍA SUMERGIDA EN LA NATURALEZA

La librería ofrece un recorrido encantador a quienes se aventuran a visitarla. En su interior, que se asemeja al vagón de un tren alargado, los visitantes pueden encontrar más de 7.000 libros para todos los gustos, desde clásicos hasta las últimas novedades, incluyendo libros de fotografía, cocina naturista y publicaciones de editoriales independientes y poderosas.

Una librería que evoca a un cuento de hadas en las Sierras de Córdoba. (Foto: Facebook)

Además de la amplia oferta literaria, “Siempre es Hoy” alberga un espacio dedicado a la literatura infantil, intervenido por el ilustrador Pablo Fernández, conocido por su personaje Natacha. El espacio también exhibe ropa de diseño, perfumes de autor, cerámicas artesanales y las originales creaciones en collage de Álvaro.

Para Julieta y Álvaro, la mudanza a San Marcos Sierras no respondió a una búsqueda económica, sino a la necesidad de un cambio de paisaje y de un contacto más profundo con la naturaleza. La elección del nombre “Siempre es Hoy” evoca el disco preferido de la pareja, un mandato vital que se resignificó aún más en tiempos de pandemia.

Aunque la librería se encuentra fuera del circuito céntrico, su magia radica precisamente en ese emplazamiento, invitando a un paseo cultural entre los “Túneles Vegetales” hasta llegar al Callejón de los Duendes, donde las líneas curvas y los colores del espacio anuncian un encuentro único con el arte y la lectura en medio del bosque.