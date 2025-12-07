Un bebé de 6 meses sufrió un brutal ataque que lo dejó con un brazo fracturado en Córdoba

La ciudad de Córdoba fue escenario de un lamentable episodio de violencia de género e intrafamiliar este sábado. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un hombre agredió a su pareja y le causó una grave lesión a su hijo, quien tiene apenas seis meses de vida. El niño debió ser hospitalizado con una fractura en el brazo.

Un bebé de 6 meses fue atacado y tuene fractura de brazo

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en barrio Villa Urquiza de la Capital. Según se pudo saber, el bebé resultó lesionado tras recibir una patada del hombre. Un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al menor al Hospital Eva Perón, donde permanece internado.

Ante la identificación del agresor, las autoridades judiciales ordenaron su detención. Sin embargo, permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.