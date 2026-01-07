Tres nuevos estadios para Córdoba: el plan de Carli Jiménez para revolucionar los eventos en 2026

El 2026 se perfila como un período central para el desarrollo de nuevos escenarios destinados al entretenimiento masivo en Córdoba. Según detalló Carli Jiménez, se proyecta la gestión de tres grandes espacios que buscan consolidar a la provincia como un polo cultural y económico de alcance regional. Esta iniciativa responde a un cambio en la percepción de los eventos, que ahora son comprendidos como una fuente genuina de movimiento económico.

La estrategia de Carli Jiménez para crear estadios en Córdoba

Uno de los proyectos más avanzados es el Domo 21, un estadio con capacidad para 5.000 personas. A diferencia de los formatos tradicionales, este espacio pondrá el foco en la experiencia personalizada del usuario, permitiendo, por ejemplo, opciones de compra de gastronomía que se recibirán directamente en la butaca.

El intendente Daniel Passerini, junto a Belén Mendé y Carli Jiménez, en la presentación del Domo Siglo 21.

La estrategia de expansión no se limita a la infraestructura local. Jiménez confirmó la firma de un acuerdo para operar el Estadio Único de La Plata por un período de 10 años. Asimismo, la agenda para el corto plazo ya incluye la presentación de artistas internacionales en el estadio Mario Alberto Kempes.

Si bien el objetivo inmediato es posicionar a Córdoba como un eje cultural y educativo regional, el plan contempla dar un paso hacia la internacionalización en 2027. Estos desarrollos forman parte de una mirada de largo plazo sobre la industria de los eventos y su profesionalización.

La generación de empleo en Córdoba

El impulsor de estos proyectos destacó la importancia de la “economía naranja” como motor de empleo y actividad económica para la provincia. En este sentido, subrayó que el sector privado busca condiciones de trabajo claras y previsibilidad.

Respecto a la relación con el sector público, Jiménez fue categórico al señalar que los privados no solicitan financiamiento directo del Estado, sino que se eviten obstáculos administrativos para la inversión. “Los privados no queremos que nos den plata desde el Estado, sino que no nos pongan palos en la rueda”, afirmó el productor.