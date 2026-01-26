Tensión en Córdoba: lanzaron una granada contra un patrullero durante un operativo

Un grave episodio de violencia contra las fuerzas de seguridad se registró en la tarde del domingo en la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de personas arrojó una granada de mano contra un móvil policial. El hecho tuvo lugar en Villa La Lonja, un sector ubicado en las inmediaciones del barrio Parque Vélez Sársfield, mientras los efectivos participaban de un procedimiento judicial.

Video: arrojaron una granada contra un patrullero en Córdoba

El despliegue policial se originó con el objetivo de capturar a dos adolescentes de 15 años, quienes estarían vinculados a un robo. Durante el operativo, la situación escaló cuando un grupo de vecinos inició una serie de agresiones contra la Policía, utilizando piedras.

La granada lanzada a un patrullero policial en villa La Lonja, Córdoba.

Ante la magnitud de los incidentes, los uniformados utilizaron armamento “menos letal”, realizando disparos con postas de gas pimienta y cartuchos de balas de goma para intentar disuadir a los manifestantes y asegurar el perímetro. En medio del enfrentamiento, un efectivo policial resultó con lesiones en una mano y en una pierna producto de los impactos recibidos.

En el punto más crítico fue cuando los agentes observaron un objeto que voló e impactó contra el patrullero, quedando depositado en la caja de carga de la camioneta. Al inspeccionar el elemento, los policías confirmaron que se trataba de una granada de combate.

De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes: se emitió una alerta general, se procedió a la evacuación preventiva del sector y se solicitó la presencia de especialistas. Al llegar al lugar, el personal de la Brigada de Explosivos constató que se trataba de una granada de mano modelo FMK-2, de fabricación nacional. Tras las primeras pericias, se determinó que el artefacto no se encontraba operativo. El objeto fue neutralizado y trasladado a la base operativa de la brigada para su posterior destrucción segura.