Cuando parecía apaciguado el conflicto entre Talleres y la Liga Cordobesa de Fútbol por el porcentaje que le reclaman al club de barrio Jardín por la transferencia del delantero Nahuel Bustos; este jueves la Liga volvió a la carga.

Desde la casa madre del fútbol de Córdoba decidieron desafiliar provisoriamente al club de barrio Jardín por no cancelar el pago, tras el adelanto que habían hecho la semana pasada, en lo que parecía el comienzo de un entendimiento.

Con Talleres desafiliado, sus equipos en el torneo local no pueden sumar puntos, como le ocurrió en la primera fecha contra San Lorenzo. El conflicto se originó porque desde el club entienden que no les corresponde pagar el dos por ciento por la transferencia de Bustos al City Goup, que lo colocó en el Girona de la Serie B española. Según Talleres, con el pago del porcentaje a la AFA es suficiente y no consideran excesiva una doble tributación.