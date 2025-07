Talleres no podrá repetir equipo: las dos bajas obligadas para recibir a Godoy Cruz

La alegría por el primer triunfo ya pasó. Ahora Talleres piensa en lo que será el partido ante Godoy Cruz previsto para el domingo, a las 16 en el Kempes por la fecha 3 del Clausura de la Copa de la Liga Profesional.

El técnico Carlos Tevez no podrá poner en práctica aquel dicho en el fútbol que dice: “equipo que gana no se toca”. Porque tendrá dos jugadores que no podrán estar ante el Tomba.

Las dos bajas de Talleres para recibir a Godoy Cruz

Uno de los que no podrá ser parte del equipo nuevamente por lesión es el brasileño Rick. El extremo chocó contra un rival en Avellaneda y se resintió de su fractura de tabique.

Rick se lesionó en el tabique nasal nuevamente, Navarro fue expulsado. Talleres recibe a Godoy Cruz este sábado a las 16.

En el juego ante el Rojo, lo reemplazó Luis Angulo y podría ser su reemplazante desde el arranque aunque también podría jugar Valentín Depietri, quien marcó el segundo gol de la T en ese partido.

Talleres visitó a Independiente por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Otro de los que no podrá jugar es Miguel Navarro. El venezolano tendrá que dejar su lugar como lateral izquierdo ya que fue expulsado en un tumultuoso final ante Independiente.

En ese puesto, el técnico no tiene muchas variantes. Podría volver Augusto Schott a cambiar de perfil como ya lo hizo en el juego ante San Lorenzo y el juvenil Matías Gómez regresar a ser marcador de punta derecho.