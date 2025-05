Talleres: el DT interino vio “un equipo un poco más liberado de responsabilidades”

Ganó Talleres en Copa Libertadores, cuando ya estaba eliminado para la siguiente ronda. De todos modos el 2-0 sobre Alianza Lima le permitió arrebatarle el tercer puesto y depender de sí mismo para entrar a Sudamericana.

Es el tercer triunfo del año en el mal semestre de la T. El primero con Alexander Medina en San Juan; contra Gimnasia de La Plata por Pablo Guiñazú, ambos por Copa de la Liga; ahora con Mariano Levisman ante los peruanos, y también como interino.

“Este trazado de hoja en blanco que habíamos planteado previo a Libertad dio sus frutos. Muestra a un equipo un poco más liberado en la cancha de responsabilidades pasadas. Que tiene empuje, que va hacia adelante. Yo siento que más que táctico, el cambio que tuvimos fue la conexión y el enfoque que tuvieron los jugadores, para sobrellevar situaciones positivas o adversas”; analizó Levisman.

Talleres recibió a Alianza Lima por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Los extremos nos dieron vértigo. Y quiero valorar muy positivamente tener el arco en cero, gracias a Javier (Burrai) y su actuación. Desde ahí es desde donde nos tenemos que construir. La defensa, y hablo del equipo en conjunto, hizo un buen trabajo", enfatizó.

“La victoria la vamos a saborear como se merece. Tener la capacidad de ganar y sobreponerse a las adversidades, amerita que tengamos el tiempo para saborear la victoria. Ya tendremos tiempo en la semana para plantear un partido inteligente y buscar el resultado en el Morumbí ante San Pablo que nos permita meternos en Copa Sudamericana”, apuntó.

Botta y Depietri en el festejo del segundo gol de Talleres. (Javier Ferreyra / La Voz)

LA FORTALEZA Y EL APOYO DEL HINCHA

“El factor suerte es importante y me parece que lo que tenemos que rescatar es buscar la suerte. Ser resilientes e ir hacia adelante, con valentía. El equipo mostró una fortaleza mental, porque veníamos de semanas complicadas. Salió al frente, se puso 2-0, pudo sobreponerse a un penal en contra. A la suerte hay que buscarla y el equipo la buscó constantemente”, resaltó Levisman.

Y puso en recuador el apoyo de los hinchas, en gran mayoría desilusionados por el pobre semestre Albiazul: “La gente volvió a apoyar nuevamente, con concurrencia y en situaciones puntuales”.

QUIÉN FIRMA PLANILLA EN TALLERES

“¿Por qué no firmé planilla como DT?A mí me está faltando un tiempo de experiencia para tener la licencia Conmebol oficial, por eso firma planilla el Mono (Gustado) Irusta (entrenador de arqueros). Durante la semana estamos trabajando en conjunto. Es una figura muy importante para la institución. Tiene una experiencia que no tienen otros”, explicó Levisman.