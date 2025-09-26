Susto en Córdoba: un avión privado aterrizó de emergencia, por un desperfecto

Un vuelo privado con 10 pasajeros a bordo, debió aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba este viernes, por un desperfecto.

La aeronave había partido desde la terminal aérea cordobesa con destino a San Luis y, poco después de despegar, habría presentado una falla que obligó al piloto a regresar.

El aeropuerto Taravella durante la primera jornada del paro de controladores aéreos. (Nicolás Bravo / La Voz)

La situación motivó la declaración de un estado de alerta que se extendió aproximadamente durante veinte minutos, mientras se aguardaba la maniobra de retorno y descenso.

Durante ese lapso, se activo de manera completa el protocolo de emergencia en el aeropuerto. Tras lo sucedido intervino la Policía de Córdoba, Defensa Civil, Bomberos y el servicio de emergencias 107, además de la habilitación de un corredor sanitario. El despliegue de recursos se mantuvo en máxima atención hasta que la aeronave tocó pista.

CÓMO FUE EL ATERRIZAJE FORZADO DEL AVIÓN

El avión realizo el aterrizaje forzado sin inconvenientes y ninguno de los diez pasajeros ni los integrantes de la tripulación sufrió lesiones. El operativo se desactivo inmediatamente después de la confirmación del arribo seguro.

La activación del protocolo según idican fuentes oficiales incluyó la coordinación entre distintas fuerzas y servicios, que permanecieron en el lugar preparados para intervenir en caso de ser necesario. El procedimiento concluyó sin complicaciones y permitió restablecer la normalidad en el aeropuerto.