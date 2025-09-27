Subastan un terreno con ocho casas sin terminar en Córdoba: cómo participar

El Juzgado Civil y Comercial 29º Nominación (Concursos y Sociedades n.º 5) ordenó una nueva subasta electrónica. En esta oportunidad, es un terreno con ocho casas sin terminar en la ciudad de Córdoba.

Subastan un terreno con ocho casas sin terminar en Córdoba

El predio pertenece a la sociedad civil Housing Manantial de Torres I, que actualmente en quiebra, según notificó la Justicia en un comunicado oficial. Durante su funcionamiento, la firma había sido administrada por Marcelo Javier Marieschi.

Las ofertas podrán presentarse desde el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre. (Poder Judicial)

El terreno está ubicado en la avenida Molino de Torres, en la zona de Villa Warcalde, y tiene una superficie de 9.054 m2. Según detalló el oficial de justicia encargado de la constatación, dentro del sector del terreno alambrado, existen ocho construcciones sin terminar.

Cómo participar en la subasta del terreno de ocho casas sin terminar en Córdoba

Las personas interesadas en adquirir el bien podrán hacer sus ofertas en el sitio web oficial de subastas de la Justicia de Córdoba desde el 29 de octubre de 2025 a las 10, hasta el 5 de noviembre de 2025 a las 10. El terreno saldrá a la venta con una base de 700.000.000 de pesos.