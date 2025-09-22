Se acerca una nueva edición de TEDxCórdoba: quiénes son los oradores

Córdoba se prepara para una nueva edición de TEDxCórdoba, que tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria. El evento, conocido por difundir conceptos que impulsan y transforman, espera recibir a más de 1.000 personas en uno de los auditorios más significativos de la ciudad.

La iniciativa se llevará a cabo con una propuesta escénica renovada bajo el concepto principal de “Ideas en acción”. Con acceso gratuito, los interesados deben anotarse en el sitio web oficial para participar en un sorteo de tickets. Este proceso definirá a los ganadores el día 15 de octubre.

El programa de 2025 presentará a 12 profesionales, ofreciendo una selección variada que recorrerá diversas temáticas y perspectivas. Entre las figuras se encuentra:

Fabricio Ballarini , investigador del Conicet y reconocido divulgador de neurociencia.

Marcelo Polakoff , el sacerdote Carlos Ñáñez, el pastor Norberto Ruffa y Jihad Sleiman

Alberto Chab , médico que se volvió viral en TikTok.

Débora Blanca, psicóloga y divulgadora.

Melisa Pereyra , médica conocida en redes como @ginecoonline

Lu Peirone , bióloga y becaria doctoral de Conicet, conocida como “tu bióloga de confianza” en redes sociales.

Gabriel Reusa , cocinero, fundador del restaurante Goulu.

Walter “Pollo” Díaz, emprendedor social.

Para participar del evento, es necesario inscribirse en un formulario a través de la página web https://tedxcordoba.com.ar.