Rompió el silencio el dueño del bar que sufrió un derrumbe en Córdoba: “Todo lo que perdí no me interesa”

Una noticia que aún consterna a la ciudad de Córdoba es el trágico suceso registrado el pasado sábado. La caída de parte de la mampostería de un edificio colindante se precipitó sobre “Posto”, un local ubicado en bulevar San Juan al 600, causando el derrumbe de su cubierta. El hecho provocó la muerte de una persona y dejó a otras siete con diferentes heridas. En este contexto, habló uno de los dueños del comercio.

HABLÓ EL DUEÑO DEL BAR: “TODO LO QUE PERDÍ NO ME INTERESA”

Algunas de las personas heridas eran empleados del bar, quienes ya fueron dados de alta. En este contexto, Emiliano Bustamante, uno de los tres dueños del establecimiento, regresó al sitio este lunes. Relató la situación vivida por los jóvenes empleados y manifestó que se encontraban en estado de shock.

Contó que una empleada que consiguió salir del bar regresó al oír voces de niños, a quienes intentó rescatar. La cajera también quedó bajo los escombros y también sufrió contusiones que no comprometieron su vida.

El propietario expresó que las pérdidas materiales de su negocio no tienen importancia frente a la vida truncada. Con la misma edad que Ramiro y con dos hijos, empatizó con el dolor de la familia. Aseguró: “Todo lo que perdí no me interesa con respecto a la vida que se perdió”. Asimismo, reconoció: “Sé que esto será largo. Nunca vas a pensar que se te va a caer un pedazo de edificio arriba de tu lugar de trabajo”.